«Нам остается самое плохое из плохого»: Гурцкая раскритиковал трансферную работу клубов РПЛ

Агент Гурцкая о летних трансферах в РПЛ: «Нам остается самое плохое из плохого»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!» раскритиковал летнюю трансферную кампанию в Российской премьер-лиге.

По его мнению, все клубы недоработали на трансферном рынке и не смогли укомплектоваться так, как им хотелось бы. Эксперт выделил только грозненский «Ахмат», который быстро определился с новичками и начинал чемпионат уже с подготовленным составом.

Гурцкая отметил, что в российских клубах есть квалифицированные работники в спортивных отделах, но возможности самих клубов существенно ограничены по финансовым и политическим причинам.

«Когда они приходят на рынок выбирать по своему вкусу, не попадают по финансам. Сначала выбирает вся Европа, потом выбирают какие-то страны, которые подтянулись к нам по зарплатам, потом Ближний Восток. Нам остается самое плохое из плохого», — сказал Тимур Гурцкая.

Самым дорогим приобретением клубов РПЛ этим летом стал нападающий Фелипе Аугусто, который перешел в «Зенит» из «Трабзонспора» за €15 млн. Причем этот трансфер пока нельзя назвать эффективным. Бразилец в основном выходит на замену и в 13 матчах сезона забил лишь один мяч.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о свободных агентах, которые могут пополнить клубы РПЛ до 25 сентября.

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