Экс-тренер сборной России раскритиковал поведение Разина из «Металлурга»
Тренер Плющев о поведении Разина: «Превращает „Металлург“ в команду пивной лиги»
Фото: [ХК «Металлург»]
Заслуженный тренер России Владимир Плющев в интервью Russia-Hockey.ru раскритиковал поведение главного тренера магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина.
Наставник уральцев регулярно попадает в центр внимания СМИ после своих пресс-конференций, на которых он грубо общается с журналистами, допускает нелицеприятные высказывания в адрес своих игроков. При этом «Металлург» является лидером регулярного чемпионата КХЛ.
«В такой команде и при такой вертикали есть все возможности для глубокой тренерской работы, для того чтобы на ней сконцентрироваться. Но нет — мы видим постоянную ругань на пресс-конференциях, в адрес своих игроков, журналистов, коллег. „Металлург“ фактически превращают в команду пивной лиги! Каким-либо здравым смыслом объяснить такое поведение Андрея Разина не могу», — сказал Плющев.
Собеседник издания подчеркнул, что такими методами решить какие-то задачи можно только на коротком отрезке, а вдолгую — это игра с огнем.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что Разин делает пресс-конференции «живыми».