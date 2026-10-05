Экс-тренер сборной России раскритиковал поведение Разина из «Металлурга»

Наставник уральцев регулярно попадает в центр внимания СМИ после своих пресс-конференций, на которых он грубо общается с журналистами, допускает нелицеприятные высказывания в адрес своих игроков. При этом «Металлург» является лидером регулярного чемпионата КХЛ.

«В такой команде и при такой вертикали есть все возможности для глубокой тренерской работы, для того чтобы на ней сконцентрироваться. Но нет — мы видим постоянную ругань на пресс-конференциях, в адрес своих игроков, журналистов, коллег. „Металлург“ фактически превращают в команду пивной лиги! Каким-либо здравым смыслом объяснить такое поведение Андрея Разина не могу», — сказал Плющев.

Собеседник издания подчеркнул, что такими методами решить какие-то задачи можно только на коротком отрезке, а вдолгую — это игра с огнем.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что Разин делает пресс-конференции «живыми».