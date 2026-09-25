Мать Сергея Соседова рассказала, где его похоронят

Музыкальный критик Сергей Соседов будет похоронен на Перепечинском кладбище в Московской области, рядом с отцом. Об этом aif.ru рассказала его мама Антонина Петровна.

Дата похорон пока неизвестна — семья не может начать организацию ритуального мероприятия из-за отсутствия документов. Антонина Петровна поделилась, что с кладбищем еще не связывались. Также присутствуют трудности с бумагами: женщина не может найти свидетельство о рождении Сергея, а в МФЦ без свидетельства о смерти его не выдают.

Напомним, о смерти Соседова стало известно 23 сентября. Критик отправился в якутский город Нерюнгри, чтобы стать председателем жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». В гостинице произошел несчастный случай: журналист упал с лестницы, получил серьезную травму головы и умер.

Организатор конкурса Виктор Беззубов накануне рассказал, что вопрос об операции решал консилиум врачей, но шансы изначально оценивались как минимальные. Тело музыкального критика планируют отправить из Якутии в Москву в понедельник, 28 сентября.

Ранее критик Евгений Бабичев назвал шоком новость о смерти Сергея Соседова.