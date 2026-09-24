Агент Головина раскрыл, почему не состоялся трансфер полузащитника в «Зенит»
Агент Клюев раскрыл детали сорвавшегося трансфера Головина в «Зенит»
Фото: [ФК «Монако»]
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал в программе «Это футбол, брат», почему сорвался переход игрока в «Зенит».
По словам агента, «Зенит» в начале июня начал выходить на переговоры с «Монако». Французский клуб не попал в Лигу чемпионов, испытывал серьезные финансовые проблемы, и поэтому был готов расстаться с рядом ведущих футболистов с высокой зарплатой.
30-летний российский полузащитник зарабатывает в «Монако» €3,8 млн в год. В «Зените» не стали предлагать больше.
«Мы точно не просили зарплату €5 млн. Мы хотели фиксированную зарплату плюс бонусы. Если у вас €3,8 млн зарплата, вы играете в топ-чемпионате в большом клубе, вы лидер этого клуба, а надо приходить в российский чемпионат. Ради чего?» — сказал Клюев.
Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник сборной России провел шесть матчей за клуб, забил мяч и сделал два ассиста.