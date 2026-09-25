«Она была моей главной опорой»: Басилашвили рассказал, как переживает смерть жены

spb.kp: Басилашвили признался, что чувствует себя потерянным после смерти жены

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Народному артисту СССР Олегу Басилашвили 26 сентября исполнится 92 года. Актер впервые поделился мыслями после смерти супруги — телеведущей Галины Мшанской.

В интервью spb.kp.ru, Басилашвили признался, что после смерти жены чувствует себя потерянным, потому что она была его главной опорой и во многом сформировала его характер. Мшанская болела перед смертью, и актер до последнего надеялся на выздоровление супруги.

«Мои надежды и желания не оправдались. Она скончалась. Мне тяжело без нее. Ощущение, что она все время где-то рядом со мной: сидит в другой комнате», — сказал актер.

Сейчас Басилашвили живет один — в петербургской квартире и на даче в Репино. Несмотря на возраст и решение год назад оставить сцену и кино, актер сохраняет ясность ума.

«Чувствую себя так, как должен чувствовать человек в 92 года», — подчеркнул Басилашвили.

Последняя театральная работа Басилашвили — спектакль «Лето одного года» в БДТ, где он играл вместе с Алисой Фрейндлих. А еще актер внимательно следит за успехами внуков: внучка Мариника работает в магазине, чтобы набраться жизненного опыта и изучить разные типажи людей для будущей актерской профессии, а внук занимается футболом и недавно привез золотую медаль со сборов в Кыргызстане.

Ранее 91-летняя актриса Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла на сцену.

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