«Проснулся в луже крови»: сын Елены Яковлевой попал в больницу из-за удаления татуировок

Super: сын звезды «Каменской» Яковлевой рассказал о болезненном сведении тату

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Денис Шальных, 44-летний сын звезды сериала «Каменская» Елены Яковлевой, поделился болезненным опытом удаления татуировок, пишет Super.

В шоу «Что я наделала» он рассказал, что одна из процедур закончилась сильным кровотечением и повышением температуры до 39 градусов. По словам Дениса, на приеме мастер подрезал кожу по контуру рисунка, чтобы приподнять ее и удалить участок вместе с татуировкой.

«После процедуры я пытался заснуть, но проснулся в луже крови. Вся подушка была в крови, она даже на уши натекала», — рассказал Шальных.

Он добавил, что кровотечение не останавливалось, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

Шальных рассказал, что пробовал удалять татуировки лазером, но после этого у него распухло лицо и появились волдыри.

Первую татуировку сын Яковлевой сделал в 16 лет, со временем рисунками оказались покрыты его лицо и тело. Среди татуировок есть портреты известных серийных убийц, в том числе Теда Банди и Джеффри Дамера. Шальных объяснял, что его наколки означают ровно то, что на них изображено, и никакого скрытого смысла в них нет.

Ранее рэпер Моргенштерн* раскрыл, почему решил свести татуировки.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.

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