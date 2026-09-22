«Проснулся в луже крови»: сын Елены Яковлевой попал в больницу из-за удаления татуировок
Super: сын звезды «Каменской» Яковлевой рассказал о болезненном сведении тату
Фото: [соцсети]
Денис Шальных, 44-летний сын звезды сериала «Каменская» Елены Яковлевой, поделился болезненным опытом удаления татуировок, пишет Super.
В шоу «Что я наделала» он рассказал, что одна из процедур закончилась сильным кровотечением и повышением температуры до 39 градусов. По словам Дениса, на приеме мастер подрезал кожу по контуру рисунка, чтобы приподнять ее и удалить участок вместе с татуировкой.
«После процедуры я пытался заснуть, но проснулся в луже крови. Вся подушка была в крови, она даже на уши натекала», — рассказал Шальных.
Он добавил, что кровотечение не останавливалось, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.
Шальных рассказал, что пробовал удалять татуировки лазером, но после этого у него распухло лицо и появились волдыри.
Первую татуировку сын Яковлевой сделал в 16 лет, со временем рисунками оказались покрыты его лицо и тело. Среди татуировок есть портреты известных серийных убийц, в том числе Теда Банди и Джеффри Дамера. Шальных объяснял, что его наколки означают ровно то, что на них изображено, и никакого скрытого смысла в них нет.
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*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.