Джиган отрицает информацию о стрельбе в собственном доме

Super: Джиган отрицает информацию о том, что стрелял по сотрудникам в своем доме

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

41-летний рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко- Вейнштейн) отрицает информацию о том, что стрелял по сотрудникам в своем доме в Подмосковье, сообщает Super. Музыкант заявил, что публикации о произошедшем не соответствуют действительности.

При этом Джиган подтвердил, что сейчас находится в реабилитационном центре в Израиле. Артист сказал, что снимал сниппет, а его хейтеры исказили информацию.

Накануне телегарм-канал Mash сообщил, что в ночь с 3 на 4 июля Устименко- Вейнштейн якобы устроил стрельбу в доме в Подмосковье и взял в заложники персонал. Конфликт с ними и охраной, по информации источника, продолжался около десяти часов.

Есть опасения, что пребывание Джигана в рехабе могут использовать против него, вплоть до лишения родительских прав, но рэпер спокойно отреагировал на эти предположения.

«Я же в Израиле, на святой земле, я тут для того, чтоб духовно наполняться. У меня все хорошо», — сказал Джиган.

Поклонники рэпера разделились во мнениях: одни верят его словам, другие сомневаются, особенно на фоне развода с Оксаной Самойловой. Некоторые уверены, что из-за этой ситуации у Джигана могли произойти проблемы с психикой.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дюжев едва не разбил технику на премьере фильма.

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