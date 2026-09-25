Исполнитель хита «Незабудка» Тима Белорусских назвал поступок, о котором до сих пор жалеет

27-летний белорусский певец Тима Белорусских рассказал о поступке, о котором жалеет до сих пор. Его историю описал Super со ссылкой на отрывок шоу «Живой завтрак с Бригадой У» от радиостанции «Европа Плюс».

Тима вспомнил, что в последнее лето, проведенное у бабушки в деревне, он не обменялся контактами с ребятами, с которыми успел сблизиться.

«С того времени мы не общаемся», — отметил он.

В ходе разговора Белорусских также вспомнил о странных слухах, которые ходили о нем в интернете, и рассказал об одном из них — самом нелепом. Артист рассказал, что в соцсетях обсуждали его якобы успешную карьеру футболиста.

«Но она неплохая только тогда, когда я в FIFA играю», — с иронией заметил Тима.

Также артист высказался о негативах комментариях в его адрес: певец отметил, что хейт давно стал неотъемлемой частью жизни публичного человека.

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