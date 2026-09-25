«Он оставался ее верным другом»: отец Анны Шерлинг прокомментировал развод дочери перед смертью

KP.RU: отец актрисы Анны Шерлинг опроверг слухи о ее проблемах с бывшим мужем

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Отец 46-летний актрисы Анны Шерлинг опроверг слухи о проблемах после развода дочери. В комментарии KP.RU Юрий Шерлинг сообщил, что, хотя дочь развелась с мужем — бизнесменом Хишамом Абдульраззаком, он всегда был благородным мужчиной.

По словам Юрия, экс-супруг выполнял все обязательства, обеспечивал детей, оплачивал лечение Анны и до последней минуты оставался ее верным другом и любящим человеком.

«Он прекрасный и замечательный отец. Это я вам говорю как дедушка и как отец. Отец рядом с детьми и полностью исполняет свой человеческий, гражданский долг», — сказал Шерлинг.

Накануне стало известно, что Анны развелась с мужем незадолго до смерти. В браке, в котором родились четверо детей, они прожили 18 лет.

Анна является дочерью актрисы Тамары Акуловой и театрального режиссера Юрия Шерлинга. До последнего актриса боролась с раком груди.

Ранее адвокат Александр Бенхин рассказал, с кем останутся дети Анны Шерлинг.

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