«Он оставался ее верным другом»: отец Анны Шерлинг прокомментировал развод дочери перед смертью

Отец 46-летний актрисы Анны Шерлинг опроверг слухи о проблемах после развода дочери. В комментарии KP.RU Юрий Шерлинг сообщил , что, хотя дочь развелась с мужем — бизнесменом Хишамом Абдульраззаком, он всегда был благородным мужчиной.

По словам Юрия, экс-супруг выполнял все обязательства, обеспечивал детей, оплачивал лечение Анны и до последней минуты оставался ее верным другом и любящим человеком.

«Он прекрасный и замечательный отец. Это я вам говорю как дедушка и как отец. Отец рядом с детьми и полностью исполняет свой человеческий, гражданский долг», — сказал Шерлинг.

Накануне стало известно, что Анны развелась с мужем незадолго до смерти. В браке, в котором родились четверо детей, они прожили 18 лет.

Анна является дочерью актрисы Тамары Акуловой и театрального режиссера Юрия Шерлинга. До последнего актриса боролась с раком груди.

Ранее адвокат Александр Бенхин рассказал, с кем останутся дети Анны Шерлинг.