Два концерта в рамках фестиваля Чайковского в Подмосковье перенесли

Сегодняшний и завтрашний концерты Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского решили перенести. Об этом заявила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Она подчеркнула, что концерты именно перенесены, а не отменены. О датах, в которые они пройдут, будет сообщено позднее.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что проведение выпускных вечеров в школах пришлось перенести, а также отменить другие массовые мероприятия.