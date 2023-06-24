«Главное сохранять единство»: губернатор Воробьев прокомментировал обращение президента Путина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона выполнять все требования работников правоохранительных органов в связи с введенным в столичном регионе режим КТО — Контртеррористической операции.

«Мы все слышали обращение Президента. В тот момент, когда вся страна должна работать на одну задачу, очень важно быть вместе, не поддаваться на провокации и не допустить разлома внутри государства и нашего народа», — написал глава региона в своих социальных сетях.

Он также подчеркнул, что необходимо сохранить стабильность и безопасность, а также принимать спокойные и взвешенные решения. Напоминаем, что режим КТО предусматривает дополнительное усиление на дорогах, а также повышенное внимание ко всем стратегически важным объектам.

«Нам пришлось на неделю отложить проведение выпускных вечеров в школах и отменить другие массовые мероприятия. Прошу отнестись к этим неудобствам с пониманием и выполнять все требования работников правоохранительных органов. Мы на связи и продолжим вас информировать. Понимаем, как это важно сейчас», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что на территории Московской области были усилены меры безопасности, а текущая ситуация находится на контроле правоохранительных органов и ФСБ.