Дзюдоисты из Городского округа Пушкинский собрали урожай наград на региональном турнире

Открытый турнир по дзюдо в Красногорске принес большой успех борцам из «Динамо-Ивантеевки» (Городской округ Пушкинский).

Соревнование на призы спортивной школы «Островецкая» собрало юных спортсменов в возрасте 7 – 14 лет из разных муниципальных образований. Конкуренция была высокой и тем весомее достижения «динамовцев». Подопечные тренера Максима Кобелянского завоевали медали всех достоинств. Победителями стали Дмитрий Колтунов и Вадим Ломунов. Серебро увезли домой

Лев Кашин и Федор Моложевых. Бронзы удостоились Михаил Бойко, Семен Кураев, Константин Григорьев, Анатолий Быстров, Арсений Старинский, Демьян Алешин, Глеб Ломунов и Святослав Бойко.

Добавим, Лев Абушинов награжден специальным призом за волю к победе.