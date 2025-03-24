Ефремову одобрили УДО: актер скоро выйдет на свободу

Михаил Ефремов скоро окажется на свободе, так как суд одобрил его условно-досрочное освобождение. Соответствующее решение было принято Алексеевским районным судом Белгородской области. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Представитель прокуратуры заявил, что цели наказания достигнуты и дальнейшее пребывание Ефремова в колонии нецелесообразно. Однако после освобождения ему будет запрещено управлять транспортными средствами в течение трех лет.

На судебном заседании всплыли факты нарушения дисциплины актером в колонии, включая использование мобильного телефона и самовольное оставление рабочего места. За один из таких звонков Ефремов был отправлен в ШИЗО на несколько суток.

Напомним, что Михаил Ефремов стал виновником ДТП в Москве летом 2020 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля, он спровоцировал столкновение, в результате которого погиб водитель другого транспортного средства. Впоследствии Ефремов был осужден и отбывал наказание в колонии в Белгородской области.

Ефремов неоднократно подавал прошения об УДО. Также сообщалось, что актер заявлял о планах устроить «движуху» после освобождения, что повлекло за собой проверку в колонии.

Ранее сообщалось, что Ефремов пообещал больше не пить и не садиться за руль.