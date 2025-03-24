«Главный мой враг — алкоголь»: Ефремов на заседании по УДО пообещал больше не пить

На слушании по вопросу об условно-досрочном освобождении Михаил Ефремов заверил, что полностью отказался от спиртного и больше никогда не сядет за руль автомобиля. Актер подчеркнул, что осознал тяжесть содеянного и ежедневно раскаивается, сообщил телеграм-канал SHOT.

«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — сказал актер.

По словам артиста, пребывание в колонии помогло ему переосмыслить жизненные приоритеты. Ефремов признался, что скучает по работе и стремится быть полезным обществу. Он также подчеркнул необходимость продолжения специализированного лечения. В колонии Ефремов, по его словам, занимался покраской, уборкой территории, участвовал в съемках кино и даже играл в КВН.

Адвокат актера настаивает на том, что Ефремову требуется специализированная медицинская помощь, которую учреждения ФСИН не в состоянии предоставить.

Как пишет SHOT из зала суда, адвокат Ефремова заявил, что артиста регулярно осматривают пульмонологи, которые выдают заключения о состоянии его здоровья. В настоящее время он проходит курс лечения.

Защита ходатайствовала о допросе лечащего врача Ефремова, однако суд отклонил просьбу, сославшись на то, что состояние здоровья не имеет прямого отношения к вопросу об УДО, в отличие от поведения Ефремова в период отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что Ефремова назначили «голосом» утренней зарядки в ИК-4 под Белгородом.