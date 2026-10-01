Прожившая несколько лет в Таиланде Старшенбаум вернулась в Россию

KP.RU: Анна Старшенбаум вернулась в Россию из Таиланда и осталась без работы

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

34-летняя актриса Анна Старшенбаум год назад говорила, что переехала жить в Таиланд на остров Самуи. Но недавно, пишет KP.RU, артистка вернулась в Россию, где пока не может найти работу.

Старшенбаум вышла на связь с поклонниками и поделилась новым селфи, сделанным на ВДНХ. Мужу актрисы Даниилу Наумову не понравилась фотография.

«Муж говорит, фото неудачное, такое лучше не выкладывать… Зато ему нравится, когда я на фото жую и вся перекошенная», — отметила Анна.

Год назад Старшенбаум переехала в Таиланд и заявила, что больше не будет сниматься в российском кино. По ее словам, профессия актрисы «открылась с совершенно иных сторон» и не соответствует ее истинным ценностям.

Анна известна по «Мы из будущего», «Любви в большом городе», сериалам «Клуб» и «Мажор». В 2018-м вышла замуж за режиссёра Даниила Наумова. Вернувшись в Россию, новых съемок пока не анонсировала.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова оставила детей и уехала во Францию.

Актуально

Читайте также

«Проснулся в луже крови»: сын Елены Яковлевой попал в больницу из-за удаления татуировок

«Проснулся в луже крови»: сын Елены Яковлевой попал в больницу из-за удаления татуировок

Исполнитель хита «Третье сентября» Шуфутинский объяснил, почему отказался от льгот народного артиста РФ

Исполнитель хита «Третье сентября» Шуфутинский объяснил, почему отказался от льгот народного артиста РФ

Стало известно о разводе звезды сериала «След» Анны Шерлинг перед смертью

Стало известно о разводе звезды сериала «След» Анны Шерлинг перед смертью

«Бал с придворными в париках»: Akmal’ сыграл свадьбу в Петербурге

«Бал с придворными в париках»: Akmal’ сыграл свадьбу в Петербурге

Скандал в соцсетях: жена Петросяна недовольна, что не попала в Милан

Скандал в соцсетях: жена Петросяна недовольна, что не попала в Милан

Натан впервые прокомментировал диагноз Лерчек

Натан впервые прокомментировал диагноз Лерчек

«Я очень счастлив быть с тобой»: Сарик Андреасян трогательно обратился к Лизе Моряк в день ее рождения

«Я очень счастлив быть с тобой»: Сарик Андреасян трогательно обратился к Лизе Моряк в день ее рождения

«Великолепная фигура»: внучка Веры Глаголевой показала себя в бикини

«Великолепная фигура»: внучка Веры Глаголевой показала себя в бикини

Ушла из жизни Марина Влади, женщина, которую любил Высоцкий

Ушла из жизни Марина Влади, женщина, которую любил Высоцкий

«Прогрев»: Кушанашвили усомнился в разрыве Стаса и Инны Михайловых

«Прогрев»: Кушанашвили усомнился в разрыве Стаса и Инны Михайловых

«Посвежевший и счастливый»: Гарик Харламов впервые вышел в свет после рождения второй дочери

«Посвежевший и счастливый»: Гарик Харламов впервые вышел в свет после рождения второй дочери

Психолога Лабковского экстренно госпитализировали

Психолога Лабковского экстренно госпитализировали

Добавьте mosregtoday.ru в избранное