Прожившая несколько лет в Таиланде Старшенбаум вернулась в Россию

34-летняя актриса Анна Старшенбаум год назад говорила, что переехала жить в Таиланд на остров Самуи. Но недавно, пишет KP.RU, артистка вернулась в Россию, где пока не может найти работу.

Старшенбаум вышла на связь с поклонниками и поделилась новым селфи, сделанным на ВДНХ. Мужу актрисы Даниилу Наумову не понравилась фотография.

«Муж говорит, фото неудачное, такое лучше не выкладывать… Зато ему нравится, когда я на фото жую и вся перекошенная», — отметила Анна.

Год назад Старшенбаум переехала в Таиланд и заявила, что больше не будет сниматься в российском кино. По ее словам, профессия актрисы «открылась с совершенно иных сторон» и не соответствует ее истинным ценностям.

Анна известна по «Мы из будущего», «Любви в большом городе», сериалам «Клуб» и «Мажор». В 2018-м вышла замуж за режиссёра Даниила Наумова. Вернувшись в Россию, новых съемок пока не анонсировала.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова оставила детей и уехала во Францию.