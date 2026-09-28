В «Коламбусе» высказались по поводу будущего форварда Марченко

Генменеджер «Коламбуса» Уодделл рассказал о ситуации с форвардом Марченко

Культура и спорт

Фото: [ХК «Коламбус Блю Джекетс»]

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл высказался о ситуации по поводу будущего российского форварда Кирилла Марченко.

По окончании сезона 2026/27 у одного из лидеров «Коламбуса» закончится контракт, и хоккеист станет ограниченно свободным агентом. К 26-летнему нападающему проявляют интерес не менее пяти клубов НХЛ — «Монреаль Канадиенс», «Торонто Мейпл Лифс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон Брюинз» и «Виннипег Джетс». Эксперты считают, что наиболее вероятным может быть обмен в «Бостон» или «Торонто».

Уодделл отметил, что пока не клуб не получил подходящего предложения.

«Я не обращаюсь в другие клубы — это они сами звонят мне. Я не могу просто обменять его на выборы на драфте и проспектов. Сейчас для нас такой вариант совершенно не имеет смысла», — заявил функционер.

В минувшем сезоне Марченко набрал 67 (27+40) очков в 76 матчах регулярного чемпионата. По действующему контракту россиянин зарабатывает $3,85 млн и может рассчитывать на существенную прибавку.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал игру своей команды в матче с «Барысом».

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