В «Коламбусе» высказались по поводу будущего форварда Марченко

По окончании сезона 2026/27 у одного из лидеров «Коламбуса» закончится контракт, и хоккеист станет ограниченно свободным агентом. К 26-летнему нападающему проявляют интерес не менее пяти клубов НХЛ — «Монреаль Канадиенс», «Торонто Мейпл Лифс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон Брюинз» и «Виннипег Джетс». Эксперты считают, что наиболее вероятным может быть обмен в «Бостон» или «Торонто».

Уодделл отметил, что пока не клуб не получил подходящего предложения.

«Я не обращаюсь в другие клубы — это они сами звонят мне. Я не могу просто обменять его на выборы на драфте и проспектов. Сейчас для нас такой вариант совершенно не имеет смысла», — заявил функционер.

В минувшем сезоне Марченко набрал 67 (27+40) очков в 76 матчах регулярного чемпионата. По действующему контракту россиянин зарабатывает $3,85 млн и может рассчитывать на существенную прибавку.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал игру своей команды в матче с «Барысом».