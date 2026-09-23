«Я больше никому не оправдываюсь»: Лера Кудрявцева ответила на слова Гордон о токсичной дружбе

lady.mail: Кудрявцева прокомментировала слова Гордон о токсичной дружбе

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

55-летняя телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала пост в соцсетях после интервью звездного юриста Екатерины Гордон, в котором там назвала дружбу с ведущей токсичной, пишет «Леди.Mail».

В своем посте Кудрявцева заявила, что больше не собирается никому оправдываться и разъяснять свою позицию. Телеведущая написала, что находится в состоянии, когда уже ничего никому не объясняет, и призвала людей самостоятельно разбираться в ситуации.

«Разбирайтесь сами, верьте слухам, обсуждайте, вините меня и катитесь куда подальше», — сказала Лера.

Накануне Гордон в интервью рассказала, что их с Кудрявцевой отношения не были равными, но в какой-то момент она почувствовала себя «под каблуком» у Леры. Катя также сказала, что со временем отношения с Лерой стали для нее токсичными. При этом юрист не исключила, что они смогут помириться.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что переосмыслила жизненные ценности во время отдыха во Франции.

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