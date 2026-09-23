«Это мама на работе»: Глафира Тарханова показала отдых в Сочи и пошутила о себе
lady.mail: звезда «Громовых» Тарханова показала фото в купальнике с отдыха
Фото: [соцсети]
42-летняя звезда сериала «Громовы» Глафира Тарханова разместила в социальной сети фотографии, сделанные во время отдыха в Сочи, пишет «Леди.Mail».
На черно-белых снимках актриса запечатлена на каменистом пляже в черном купальнике и с летними аксессуарами. Тарханова выглядела счастливой.
«Если что, это мама на работе», — так подписала снимок звезда.
Тарханова состоит в браке с 48-летним актером Малого театра Алексеем Фаддеевым уже 20 лет. У пары пятеро детей: четверо сыновей и дочь. Артистка рассказывала, что подбирала детям греческие имена, встречающиеся в русской литературе.
В фильмографии Тархановой множество разноплановых проектов. Среди самых известных — психологическая драма «Измены», драматический сериал «Громовы» и его продолжение «Громовы. Дом надежды», исторический боевик «Гибель Империи», а также семейные картины «Баба Яга спасает мир» и «Баба Яга спасает Новый год».
Ранее сообщалось, что 62-летняя экс-солистка «Комбинации» Алена Апина снялась в кожаной куртке и мини-шортах.