«Это мама на работе»: Глафира Тарханова показала отдых в Сочи и пошутила о себе

42-летняя звезда сериала «Громовы» Глафира Тарханова разместила в социальной сети фотографии, сделанные во время отдыха в Сочи, пишет «Леди.Mail».

На черно-белых снимках актриса запечатлена на каменистом пляже в черном купальнике и с летними аксессуарами. Тарханова выглядела счастливой.

«Если что, это мама на работе», — так подписала снимок звезда.

Тарханова состоит в браке с 48-летним актером Малого театра Алексеем Фаддеевым уже 20 лет. У пары пятеро детей: четверо сыновей и дочь. Артистка рассказывала, что подбирала детям греческие имена, встречающиеся в русской литературе.

В фильмографии Тархановой множество разноплановых проектов. Среди самых известных — психологическая драма «Измены», драматический сериал «Громовы» и его продолжение «Громовы. Дом надежды», исторический боевик «Гибель Империи», а также семейные картины «Баба Яга спасает мир» и «Баба Яга спасает Новый год».

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