Альба покинет «Ростов»: из четырех испанских тренеров в РПЛ останутся двое

По информации источника, 44-летний испанец отказался от денежной компенсации за досрочное расторжение, войдя в положение клуба, который испытывает серьезные финансовые затруднения.

Джонатан Альба работал в «Ростове» при Валерии Карпине главным аналитиком, а с февраля 2025 года возглавил команду. «Ростов» занимает 12-е место в РПЛ, набрав восемь очков в девяти матчах.

С начала сезона в РПЛ работало четыре главных тренера из Испании — Хуан Карлос Карседо («Спартак»), Франсис Артига («Рубин»), Хуан Диас («Родина») и Альба. Теперь из останется двое. Ранее «Родина» объявила об отставке Хуана Диаса.