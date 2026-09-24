Альба покинет «Ростов»: из четырех испанских тренеров в РПЛ останутся двое

Инсайдер Карпов: тренер Альба покинет «Ростов», отказавшись от компенсации

Культура и спорт

Фото: [ФК «Ростов»]

Футбольный клуб «Ростов» и тренер Джонатан Альба договорились о расторжении контракта, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, 44-летний испанец отказался от денежной компенсации за досрочное расторжение, войдя в положение клуба, который испытывает серьезные финансовые затруднения.

Джонатан Альба работал в «Ростове» при Валерии Карпине главным аналитиком, а с февраля 2025 года возглавил команду. «Ростов» занимает 12-е место в РПЛ, набрав восемь очков в девяти матчах.

С начала сезона в РПЛ работало четыре главных тренера из Испании — Хуан Карлос Карседо («Спартак»), Франсис Артига («Рубин»), Хуан Диас («Родина») и Альба. Теперь из останется двое. Ранее «Родина» объявила об отставке Хуана Диаса.

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