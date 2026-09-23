«Учите язык»: Сафонов дал совет футболистам, желающим играть за границей

Голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов в интервью пресс-службе РФС дал важный совет футболистам, которые хотели бы попробовать свои силы за границей.

В первую очередь, двукратный победитель Лиги чемпионов порекомендовал изучать язык страны проживания. Это позволит самостоятельно решать многие бытовые вопросы. Кроме того, важно не замыкаться в себе и расширять круг общения.

«Не только сидеть дома, а находить какие-то места, куда можно выходить, заводить интересы. Не знаю, даже посещение выставок, различных активностей. Все это идет на пользу в плане адаптации», — сказал Сафонов.

Футболист также отметил, что в своем выступлении за европейский топ-клуб видит особую миссию — показать российским игрокам, что пройти путь от академии «Краснодара» до Лиги чемпионов вполне реально.

Матвей Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. В составе парижского клуба голкипер завоевал девять трофеев.