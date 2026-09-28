51-летний Шура удивил поклонников необычным выбором наряда

Шура позировал на улице. На первом фото певец одет в черные обрезанные шорты до колена, грубые ботинки на платформе и пушистую кофту. На втором снимке артист спустил серый свитер с плеча.

Метаморфозы с имиджем артист не прокомментировал, но попросил подписчиков выбрать, какая фотография нравится им больше. Многие поклонники выразили мнение о наряде только с помощью смайликов. Некоторые комментаторы оставили остроумные отзывы.

Фото: [ соцсети ] 1/2 Фото: [ соцсети ] 2/2

«Вот бы все мужчины были такими стильными», «Красавчик! Старая гвардия прекрасно выглядит», «Ноги как у Волочковой! Акцент на них», — написали фанаты.

Накануне Шура попал в скандал из-за вопроса о народной артистке РФ Алле Пугачевой.