51-летний Шура удивил поклонников необычным выбором наряда
StarHit: 51-летний Шура представил монохромный образ в шортах и пушистой кофте
Фото: [соцсети]
Эпатажный певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) вновь удивил поклонников необычным преображением, пишет StarHit. Артист представил монохромный, экстравагантный и откровенный образ.
Шура позировал на улице. На первом фото певец одет в черные обрезанные шорты до колена, грубые ботинки на платформе и пушистую кофту. На втором снимке артист спустил серый свитер с плеча.
Метаморфозы с имиджем артист не прокомментировал, но попросил подписчиков выбрать, какая фотография нравится им больше. Многие поклонники выразили мнение о наряде только с помощью смайликов. Некоторые комментаторы оставили остроумные отзывы.
Фото: [соцсети]
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Фото: [соцсети]
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«Вот бы все мужчины были такими стильными», «Красавчик! Старая гвардия прекрасно выглядит», «Ноги как у Волочковой! Акцент на них», — написали фанаты.
Накануне Шура попал в скандал из-за вопроса о народной артистке РФ Алле Пугачевой.