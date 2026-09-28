51-летний Шура удивил поклонников необычным выбором наряда

StarHit: 51-летний Шура представил монохромный образ в шортах и пушистой кофте

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Эпатажный певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) вновь удивил поклонников необычным преображением, пишет StarHit. Артист представил монохромный, экстравагантный и откровенный образ.

Шура позировал на улице. На первом фото певец одет в черные обрезанные шорты до колена, грубые ботинки на платформе и пушистую кофту. На втором снимке артист спустил серый свитер с плеча.

Метаморфозы с имиджем артист не прокомментировал, но попросил подписчиков выбрать, какая фотография нравится им больше. Многие поклонники выразили мнение о наряде только с помощью смайликов. Некоторые комментаторы оставили остроумные отзывы.

Фото: [соцсети]

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Фото: [соцсети]

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«Вот бы все мужчины были такими стильными», «Красавчик! Старая гвардия прекрасно выглядит», «Ноги как у Волочковой! Акцент на них», — написали фанаты.

Накануне Шура попал в скандал из-за вопроса о народной артистке РФ Алле Пугачевой.

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