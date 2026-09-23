В Минкультуры РФ сообщили о расширении программы льготного кредитования проектов по сохранению ОКН

В Минкультуры России сообщили о расширении программы льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия. В частности, были утверждены новые правила возмещения российским кредитным организациям и госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» недополученных доходов по кредитам, выданным для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Изменения в правилах предусматривают, в том числе возможность льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия, состояние которых не является неудовлетворительным, но требует проведения ремонтно-реставрационных работ; снижения льготной ставки кредитования до 6% в отношении объектов культурного наследия, которые после проведения работ по сохранению будут использованы под гостиницы категории не менее «двух звезд»; увеличение льготного периода кредитования с 2 до 5 лет после приведения объектов культурного наследия в удовлетворительное состояние.

Полные условия кредитования размещены на сайте министерства в разделе «Документы» по этой ссылке.