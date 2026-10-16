Экс-тренер «Факела» Василенко впервые высказался после отставки

Экс-тренер «Факела» Василенко: «Такого эксперимента с собой больше не позволю»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Факел»]

Бывший тренер воронежского «Факела» Олег Василенко, дважды поднимавший команду в РПЛ, дал «Чемпионату» первое интервью после отставки.

Специалист был уволен после поражения от «Локомотива» в 10-м туре РПЛ со счетом 0:5. «Факел» занимает последнее место в чемпионате, набрав лишь три очка. По мнению тренера, причины неудач кроются в провальной трансферной работе клуба.

«Давайте не будем рисовать сказку. Если ты играешь на уровне Премьер-лиги, нужно соответствовать ему. Результат хотят все и сразу. Поэтому усиление было необходимо. Окно закрылось, а мы никем не усилились. И в первый, и во второй раз команда была без усиления. Поэтому впредь я такого эксперимента с собой не позволю», — сказал Василенко.

При этом специалист отметил, что неправильно говорить, что помощи от руководства клуба не было. Василенко удивлен, что в нынешних реалиях гендиректору клуба Дмирию Кондратову удалось пописать защитников Клейтона и Матвея Бардачева — без них было бы еще сложнее. Но в целом руководство опоздало с трансферами.

Ранее полузащитник «Локомотива» Александр Коваленко высказался о шансах команды в матче с «Краснодаром».

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