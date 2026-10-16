В «Локомотиве» высказались о шансах на успех в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коваленко в разговоре с «Известиями» высказался о шансах команды в матче с «Краснодаром» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футболист считает, что железнодорожникам по силам обыграть действующего чемпиона страны. При этом «Локомотив» неудачно начал сезон и после 10 туров находится в зоне стыковых матчей.

«Да, результаты неудачные. Но не опускаем руки и хотим победить „Краснодар“. У нас все для этого есть. У нас хорошие футболисты — да, тяжело, когда уходят лидеры, тем более игроки такого высокого уровня, как Батраков, Карпукас и Воробьев. Но пришли ребята не хуже. Потенциал у всех есть» — сказал Коваленко.

Собеседник издания отметил, что во время паузы на матчи сборных «Локомотив» плодотворно поработал и наиграл новые связи, которые должны помочь в игре с «Краснодаром».

Перед началом сезона нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев перешел в «Краснодар», а уже по ходу чемпионата в новые клубы перебрались полузащитники Артем Карпукас и Алексей Батраков, в «Зенит» и «Галатасарай» соответственно.

Под конец трансферного окна «Локомотив» подписал Андрея Мостового («Зенит»), Сергея Бабкина («Крылья Советов») и Николая Титкова («Балтика»).

Матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдет 17 октября на «РЖД Арене».

Ранее главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил игру голкипера Ильи Помазуна в матче с «Родиной».