Трусова рассказала о восстановлении прыжков после рождения ребенка

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала во влоге для Первого канала, как восстанавливала прыжки после рождения ребенка и возобновления карьеры.

В августе 2025 года фигуристка родила сына Михаила, а после Нового года возобновила тренировки в группе Этери Тутберидзе.

Она призналась, что быстрое восстановление четверного лутца удивило всех, включая ее саму, потому что она не планировала прыгать четверные в период кормления ребенка.

«Ну, и восстановила аксель и тулуп. Сейчас аксель куда-то пропал — я не знаю куда. Вместе с грудью», — сказала Трусова.

Александра Трусова выступила на двух международных турнирах в новом сезоне: стала второй на Kinoshita Cup в Токио и уверенно победила на «Мемориале Дениса Тена» в Алма-Ате. На данный момент она является первой запасной на участие в Гран-при.

Ранее хореограф Илья Авербух назвал Трусову главным фаворитом предстоящего чемпионата России.