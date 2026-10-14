Трусова рассказала о восстановлении прыжков после рождения ребенка
Трусова о восстановлении прыжков: «Сейчас аксель пропал вместе с грудью»
Фото: [соцсети Александры Трусовой]
Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала во влоге для Первого канала, как восстанавливала прыжки после рождения ребенка и возобновления карьеры.
В августе 2025 года фигуристка родила сына Михаила, а после Нового года возобновила тренировки в группе Этери Тутберидзе.
Она призналась, что быстрое восстановление четверного лутца удивило всех, включая ее саму, потому что она не планировала прыгать четверные в период кормления ребенка.
«Ну, и восстановила аксель и тулуп. Сейчас аксель куда-то пропал — я не знаю куда. Вместе с грудью», — сказала Трусова.
Александра Трусова выступила на двух международных турнирах в новом сезоне: стала второй на Kinoshita Cup в Токио и уверенно победила на «Мемориале Дениса Тена» в Алма-Ате. На данный момент она является первой запасной на участие в Гран-при.
Ранее хореограф Илья Авербух назвал Трусову главным фаворитом предстоящего чемпионата России.