Экс-тренер футбольной сборной РФ Игнатьев перенес операцию на желудке

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев перенес операцию на желудке, об этом в воскресенье, 8 декабря, информирует ТАСС со ссылкой на комментарий от самого наставника.

В некоторых средствах массовой информации ранее появилась информация о том, что у тренера диагностировали онкологическое заболевание. Однако сам Игнатьев опроверг эти сведения и сообщил, что пока ему никто не сообщал о подобном диагнозе.

Как рассказал 84-летний Игнатьев, его состояние сейчас оставляет желать лучшего. Есть шанс пойти на поправку.

«Прошла операция на желудок, серьезная, но не особо, чтобы кричать караул», — поведал Игнатьев.

Борис Игнатьев появился на свет в 1940 году и руководил сборной России по футболу с 1996 по 1998 год. Впоследствии он работал главным тренером в таких известных советских и российских футбольных клубах, как «Торпедо», «Торпедо-ЗИЛ» и «Сатурн».