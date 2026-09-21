Стало известно о возможном отъезде 28-летнего сына Меньшовой

В соцсетях появилась информация о том, что 28-летний Андрей Гордин — сын 57-летней актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой и 61-летнего актера Игоря Гордина — осенью 2022 года уехал из России, сообщает Teleprogramma.org.

Некоторые блогеры сообщили, что Андрей интересовался в телеграм-чатах способами пересечь границу с Казахстаном, а затем — жизнью в Турции и переводом денег из России. Сообщается, что Гордин-младший обосновался в Стамбуле, но достоверность этой информации не подтверждена.

Андрей — актер и художник. Он окончил Школу-студию МХАТ, занимается дубляжом и преподает в инклюзивной театральной школе. Гордин женат на 31-летней Марии Кукушкиной.

Накануне Меньшова высказалась о мужчинах, покинувших России: актриса назвала их поступок постыдным. Официальных комментариев от актрисы пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Юлия Меньшова почтила память Владимира Меньшова архивным снимком.