Телеведущая Чехова отложила свадьбу из-за любимца
Zvezdach: Чехова отложила празднование свадьбы с Златопольским из-за собаки
Фото: [соцсети]
48-летняя телеведущая Анфиса Чехова отложила празднование свадьбы с 45-летним актером и продюсером Александром Златопольским, сообщает телеграм-канал «Звездач». Причина переноса — необходимость лечения собаки Чеховой от лимфомы в Америке.
По словам телеведущей, весь бюджет был потрачен на лечение любимца, поэтому в приоритет поставили именно ее, а не свадьбу.
«Но мечты есть, поэтому, думаем, к следующему лету мы их воплотим», — сказала она.
Златопольский и Чехова официально оформили отношения в феврале 2026 года после двух лет романа. Продюсер делал Чеховой предложение несколько раз — просто чтобы порадовать.
Более того, пара обсуждает возможность рождения детей. Чехова заявила, что для них важно иметь общего ребенка, но исключила процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) из-за возможных осложнений.
Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова вернулась в Москву после почти четырех месяцев в США.