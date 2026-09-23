Телеведущая Чехова отложила свадьбу из-за любимца

Zvezdach: Чехова отложила празднование свадьбы с Златопольским из-за собаки

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

48-летняя телеведущая Анфиса Чехова отложила празднование свадьбы с 45-летним актером и продюсером Александром Златопольским, сообщает телеграм-канал «Звездач». Причина переноса — необходимость лечения собаки Чеховой от лимфомы в Америке.

По словам телеведущей, весь бюджет был потрачен на лечение любимца, поэтому в приоритет поставили именно ее, а не свадьбу.

«Но мечты есть, поэтому, думаем, к следующему лету мы их воплотим», — сказала она.

Златопольский и Чехова официально оформили отношения в феврале 2026 года после двух лет романа. Продюсер делал Чеховой предложение несколько раз — просто чтобы порадовать.

Более того, пара обсуждает возможность рождения детей. Чехова заявила, что для них важно иметь общего ребенка, но исключила процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) из-за возможных осложнений.

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова вернулась в Москву после почти четырех месяцев в США.

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