Стася Милославская появилась на публике в футболке мужа

lady.mail: актриса Стася Милославская вышла в свет в футболке мужа-футболиста

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

31-летняя актриса Стася Милославская появилась на ковровой дорожке презентации нового телевизионного сезона канала СТС в Москве. Артистку сопровождал муж — 23-летний нападающий московского футбольного клуба «Родина» Егор Ушаков, пишет «Леди.Mail».

Стася надела свободную спортивную футболку с фамилией и номером супруга на спине, а также черную шелковую юбку.

Многие обращают внимание на разницу в возрасте между артисткой и спортсменом — она составляет около восьми лет. Сама Милославская иронично отвечала на замечания.

«Зато меня есть кому хоронить», — говорила актриса.

Стася и Егор зарегистрировали брак в мае 2026 года. Футболист сделал предложение возлюбленной во время концерта Валерия Меладзе в Турции: поднялся на сцену вместе с ней, встал на одно колено и преподнес кольцо.

До романа с футболистом Стася несколько лет встречалась с актером Александром Петровым. Поклонники ожидали, что они поженятся, но в 2023 году стало известно об их расставании. Вскоре после расставания Александр женился на Виктории Антоновой. Стася признавалась, что пережила непростой период после разрыва, но не стала обсуждать его подробности публично.

Ранее сообщалось, что актриса Агата Муцениеце и Петр Дранга впервые после рождения дочери появились вместе на публике.

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