Звезда сериала «Трудные подростки» Крылова получила предложение руки и сердца

VOICE: возлюбленный сделал звезде «Трудных подростков» Крыловой предложение

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

31-летняя звезда сериалов «Трудные подростки», «Топи» и «Жить жизнь» Анастасия Крылова получила предложение руки и сердца от актера и бизнесмена Дмитрия Бузаева, сообщил VOICE.

Бузаев предложил Крылвой выйти за него прямо на праздновании своего 30-летия. На вечеринке все гости пришли в костюмах: Дмитрий выбрал образ Бэтмена, а Анастасия — Харли Квинн. Среди гостей вечеринки были солистка группы «Тату» Юлия Волкова и комик Тамби Масаев.

Дмитрий встал на одно колено и надел кольцо на палец своей возлюбленной под песню Волковой. Анастасия ответила «Да», а Юлия радостно зааплодировала.

«Это было неожиданно. Единственное: Дима почти спалился, поскольку переживал, что я, наверное, захочу в этот момент быть в красивом платье», — сказала Крылова.

Анастасия знакома с родными Дмитрия, а он — с ее мамой. Недавно они ездили к бабушке и дедушке актрисы. Пара состоит в отношениях уже восемь месяцев. Изначально Бузаев был подписан на Крылову в социальных сетях и предлагал ей сняться в своем проекте, но получил отказ. Затем бизнесмен продолжил ухаживания, и его настойчивость принесла результат.

Ранее сообщалось, что дочь актрисы Анны Ковальчук выходит замуж.

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