Стало известно, сколько на отдых потратили Семенович и ее жених

46-летняя актриса Анна Семенович и ее 45-летний жених Денис Шреер потратили на путешествия в 2026-м году более ₽7 млн, сообщает Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Пара побывала в Таиланде, Дубае, на Мальдивах, Алтае, во Франции и Италии. Две недели на вилле в Таиланде обошлись паре примерно в ₽2,6 млн. Отдых на Мальдивах стоил примерно ₽1,4 млн. Поездка по Европе стоила около ₽2 млн. В общую стоимость также вошли перелеты бизнес-классом и неделя в Дубае.

Неделя отдыха на Алтае в шале обошлась примерно в ₽2,5 млн, но фактическая стоимость могла быть ниже, так как Семенович рекламировала курорт.

Семенович и Шреер состоят в отношениях с 2023 года. В сентябре 2026-го певица сообщила о помолвке, показав фото с кольцом на безымянном пальце.

Ранее стало известно, во сколько обошлась поездка телеведущей Ксении Бородиной и ее мужа Николая Сердюкова по Европе.