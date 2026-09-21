Полина Диброва вновь обратилась к Елене Товстик из-за детей

37-летняя Полина Диброва публично обратилась к бывшей жене своего 51-летнего возлюбленного Романа Товстика и заявила, что не будет больше терпеть нападки в адрес своей семьи, сообщает телеграм-канал «Звездач».

Несколько недель назад Полина подала в суд на Елену, обвинив ее в клевете. Модель требует взыскать ₽5 млн.

Диброва заявила, что молчала, понимая непростую жизненную ситуацию Товстик, но не станет молчать, когда вопрос коснулся ее детей. По словам Полины, после высказываний Елены в прессе появилась информация о противоправных действиях, которые она якобы совершает в отношении своих детей.

«За клевету придется ответить», — подчеркнула модель.

Полина — бывшая жена 66-летнего телеведущего Дмитрия Диброва. Раньше семьи Товстиков и Дибровых дружили, но эта дружба прервалась, а в августе 2025 года стало известно о расставании Полины с Дмитрием после 16 лет брака. Модель ушла к Роману, а он развелся с Еленой, родившей ему шестерых детей.

Ранее сообщалось, что Роман Товстик подал иск к бывшей жене вслед за Полиной Дибровой.