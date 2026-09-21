«Кромешный ад»: Генич назвал главное разочарование первой части РПЛ

«Для меня первая часть сезона, помимо отсутствия стабильности у ведущих клубов, — это кромешный ад в московском „Локомотиве“. То, что произошло в „Локомотиве“, в очередной раз показывает, насколько в российском футболе все очень зыбко, очень „на тоненького“. Везде этот тонкий лед и можно провалиться», — сказал Генич.

Комментатор пояснил, как произошла катастрофа у железнодорожников. Команда потеряла нескольких игроков, после чего началась паника по поводу комплектации, пришлось срочно закрывать дыры футболистами другого уровня. За ушедших игроков «Локомотив» получил серьезные деньги, но на коротком отрезке не успел их инвестировать в новых футболистов. Так произошла серьезная просадка результатов.

После девяти туром железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице с семью очками.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал, кого он считает фаворитами сезона в РПЛ.