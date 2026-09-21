Не стало звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрия Шулькина

Российский актер и каскадер, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», умер в Германии на 86-м году жизни, сообщило aif.ru.

Друг актера Стас Балакин сообщил, что Шулькин давно жил в Германии, но приезжал работать в Россию, а в последние годы тяжело болел.

Шулькин родился 22 июня 1941 года. Он окончил Ленинградский политехнический институт в 1969 году, имел звание кандидата в мастера спорта по автомногоборью. С 1971 года работал на «Ленфильме», в 1987 году окончил ВГИК.

Артист снялся в 88 фильмах и сериалах, его фильмография насчитывает 95 работ. Выступал в разных ролях: актера, каскадера, постановщика трюков, механика и консультанта.

Среди работ Шулькина — фильмы «Сицилианская защита», «Скорость», «Омут», «Таможня», «Пропавшие среди живых» и сериал «Улицы разбитых фонарей».

Ранее стало известно о смерти актера Аркадия Куликова, который снимался в сериале «Кадетство».