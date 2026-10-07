Стало известно о визите Тома Круза в Сибирь

MK.RU: встретивший россиян в Сеуле Том Круз признался, что был в Сибири

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

64-летний голливудский актер Том Круз случайно встретил двоих россиян из Сибири, пишет MK.RU. Российские туристы захотели узнать мнение актера о России, и получили неожиданный ответ.

Узнав, что гости приехали из сибирского региона, звезда «Ванильного неба» рассказал, что, оказывается, уже бывал в Сибири. Круз поделился, что в 1990-е годы был среди первых пилотов, которые совершили посадку в этом регионе для дозаправки.

«Я приземлился там, поскольку мне сильно хотелось увидеть Сибирь», — поделился Том.

Он уточнил, что его знакомство с Советским Союзом началось в 1987 году, и рассказал туристам о восхищении Москвой. Кинозвезда до сих пор знает русское слово «большой». В 2011 году Том Круз посетил Москву — незадолго до того, как Большой театр вновь открыл двери после реставрации.

Ранее сообщалось, что итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь намерены получить гражданство России.

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