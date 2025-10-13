«Эмоции переполняли»: в Королеве определили победительницу конкурса «Мисс Московская область — 2025»

В подмосковном Королеве прошел финал конкурса «Мисс Московская область — 2025», победительницей стала 22-летняя Анастасия Ланская из Реутова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В финале конкурса 10 лучших участниц продемонстрировали свои таланты и достижения, однако победу одержала только одна из них.

«Эмоции переполняли меня, в первые секунды мне хотелось расплакаться. А потом я начала думать о том, ровная ли у меня спина и хорошо ли я выгляжу», — поделилась Ланская.

В своей видеовизитке она рассказала о своей карьере. Девушка работает продюсером на телевидении и является актрисой. Она уже принимала участие в конкурсах красоты, в том числе в отборе «Мисс Россия — 2025». Кроме того, представительница Реутова планирует использовать свои возможности и медийность для развития волонтерства и помощи приютам для животных.

В течение 2026 года девушка будет хранительницей короны «Мисс Московская область» и станет лицом региона. Она представит область на соревновании «Мисс Россия — 2026».

О конкурсе

В этом году в конкурсе приняли участие свыше 500 девушек. По результатам трех туров строгого отбора в финальную часть попали 10 девушек возрастом от 18 до 22 лет.

Финальный этап состоял из ряда испытаний. Участницы показали видеопрезентации, проявили эрудицию в интеллектуальном соревновании и представили свои таланты в дефиле в вечерних туалетах, соответствующих тематике «а ля рюс».

4 октября в конкурсе «Мисс Россия» первое место заняла Анастасия Венза из Московской области. Ей предстоит представлять Россию на международном смотре «Мисс Вселенная — 2025».