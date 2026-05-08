«Краснодар» прошел «Динамо» в Кубке: через три дня сыграют снова в РПЛ

«Краснодар» прошел в суперфинал Кубка России, обыграв по сумме двух матчей московское «Динамо». 11 мая эти команды сыграют вновь, и этот матч будет важнейшим для определения чемпиона. Уже третий год подряд противостояние «Краснодара» и «Динамо» решает судьбу чемпионской гонки.

Подвиг Агкацева

В финале Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» и «Динамо» не смогли распечатать ворота друг друга за 180 минут. Оба матча завершились нулевой ничьей, и для определения победителя потребовалась серия пенальти.

Главным героем стал голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев. Он выручал команду во втором тайме, когда «Динамо» поджало «быков», а в серии пенальти отбил удары Константина Тюкавина и Хуана Касереса. Видимо, в Краснодаре знают особый секрет подготовки вратарей-пенальтистов. Достаточно вспомнить, подвиги экс-голкипера «быков» Матвея Сафонова в Межконтинентальном кубке за ПСЖ.

У Агкацева феноменальный показатель отраженных пенальти в РПЛ — 7 из 11, 64%. И его мастерство и концентрация очень скоро понадобятся «Краснодару».

За два тура до конца южане лидируют в чемпионской гонке, на один балл опережая «Зенит». В 29-м туре им вновь играть с «Динамо», уже в гостях. И этот матч может быть ключевым во всем чемпионате. В заключительном туре «Краснодар» принимает «Оренбург» и вряд ли свое упустит. Так что помешать «быкам» дойти до второго золота может только «Динамо».

Всю весну «Краснодар» страдает из-за короткой скамейки. Лидеры команды регулярно выпадают из-за травм и дисквалификаций, поэтому «быкам» часто приходится терпеть, и зависимость от игры голкипера возрастает. Агкацев не подводит.

Два года назад «Краснодар» лишил «Динамо» титула

Два сезона подряд «Краснодар» и «Динамо» играли в заключительном туре РПЛ, и в матчах с их участием решалась судьба золотых медалей. В этот раз матч в предпоследнем туре, но примерно такой же значимости.

В сезоне 2023/24 «Динамо» как никогда было близко к чемпионству, впервые с 1976 года. Перед заключительным туром бело-голубые лидировали с 56 очками. У «Зенита» было 54, у «Краснодара» — 53. То есть шансы на золото сохраняли три команды.

«Краснодар» принимал «Динамо» на своем поле, и во втором тайме Джон Кордоба забил единственный мяч в игре. После длинной комбинации «быков» и прострела Лукаса Оласы в штрафную колумбиец в борьбе с защитником переправил мяч в ворота.

В моменте «Краснодар» вышел на первое место, но «Зенит» все же додавил «Ростов» Валерия Карпина (2:1) — на 85-й минуте Артур забил победный мяч. В итоге петербуржцы в шестой раз подряд стали чемпионами, «Краснодар» остался вторым, «Динамо» откатилось на третье место.

В прошлом году Кордоба снова зарешал

В сезоне 2024/25 ситуация напоминала нынешнюю. Перед заключительным туром «Краснодар» на одно очко опережал «Зенит». «Динамо» же шло на третьем месте, но от лидеров отставало существенно.

«Краснодар», конечно, был более мотивированным, и на домашнем поле оформил первое в истории клуба чемпионства. Вновь решающее слово сказал Джон Кордоба, открывший счет в начале второго тайма. В концовке Никита Кривцов и Эдуард Сперцян добили расклеившееся «Динамо» — 3:0. Можно было уже не оглядываться на ход матча с Санкт-Петербург, где «Зенит» громил «Ахмат» (3:0), но петербуржцам эти голы уже не могли помочь.

Чего стоит опасаться «Краснодару»

«Динамо» при Ролане Гусеве оставляет двоякое впечатление. Весной команда стартовала в РПЛ с трех побед — 9 очков, но в следующих семи матчах набрала те же 9 баллов. Есть проблемы в обороне, в атаке больше проблесков, в частности, стандарты в исполнении Бителло. Но нет цельной игры.

Матч с «Краснодаром» для «Динамо» ничего не значит в турнирном плане. Для команды и лично для Гусева он важен только с репутационной точки зрения. Вот этой раскованности соперника «быкам» и стоит опасаться. Но важнее своя игра. При Мураде Мусаеве «Краснодар» стал по-настоящему чемпионской командой, которая несмотря на все объективные трудности умеет вытаскивать решающие матчи.