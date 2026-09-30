В семье звезды «Милых обманщиц» Чада Лоу трагедия: актер потерял 13-летнюю дочь

Page Six: у звезды сериала «Милые обманщицы» Чада Лоу умерла 13-летняя дочь

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

У 47-летрнего американского актера, сыгравшего в сериале «Милые обманщицы», Чада Лоу горе в семье: он потерял 13-летнюю дочь Фиону, сообщает Page Six.

Причина смерти девочки пока неизвестна, но представители семьи намекнули, что у ребенка были проблемы с психическим здоровьем.

В обращении от имени семьи сказано, что Фиону обожали сестры и горячо любили родители, а ее кончина стала потрясением для всех родных и близких. Семья Лоу попросила о молитвах и уединении в это время и призвала обратиться в службу спасения тех, кто страдает психическими расстройствами.

После смерти девочки у Лоу и его жены Ким Пэйнтер остались две дочери: 17-летняя Мэйбл Пэйнтер и 10-летняя Никси Барбара.

Чад известен по роли отца главной героини в сериале «Милые обманщицы» и заглавной роли в ситкоме «Спенсер». Актер также снимался в проектах «Мелроуз Плейс», «Лучшие», «Сейчас или никогда», «Скорая помощь» и «24 часа». В 1993 году Лоу вручили премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом телесериале.

Ранее стало известно о смерти сына супермодели Синди Кроуфорд.

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