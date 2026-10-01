Стало известно о тайной свадьбе звезды «Маски» Джима Керри

64-летний канадский актер Джим Керри втайне женился на 31-летней южнокорейской актрисе Мин Ха. Церемония прошла в Лос-Анджелесе, она была частной, сообщает TMZ.

Керри и Ха официально подтвердили отношения на церемонии вручения актеру почетной премии «Сезар» в Париже в феврале 2026 года. В своей речи после получения награды Керри поблагодарил возлюбленную, назвав ее своей «великолепной спутницей».

Первой женой Керри была американская актриса Мелисс Уомер — он продлился с1987 по 1995 годы, в 1987 году у них родилась дочь Джейн. Второй брак был с актрисой и продюсером Лорен Холли в 1996 году. Он длился восемь месяцев, но пара развелась из-за «непримиримых разногласий».

У актера также была история громких романов: он встречался с Рене Зеллвегер, Дженьюэри Джонс, Дженни МакКарти, Катрионой Уайт, которая свела счеты с жизнью в 2015-м гожу.

Сам Керри признавался, что Зеллвегер была «любовью всей его жизни», хотя их отношения длились всего год — после знакомства на съемках фильма «Я, снова я и Ирен». Этот роман завершился в 2000 году.

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