«Есть предвкушение чего-то важного и интересного»: Разин провел первую тренировку со СКА

Тренер Разин после первой тренировки со СКА: «Арена шикарная, команда голодная»

Культура и спорт

Фото: [ХК СКА]

Новый главный тренер СКА Андрей Разин провел первую тренировку с командой. После нее он поделился впечатлениями с пресс-службой петербургского клуба.

18 октября экс-тренер «Металлурга» был назначен вместо уволенного Игоря Ларионова.

«Арена шикарная, на ней очень приятно играть. Лед хороший, команда голодная. Все это быстро случилось, поэтому у меня волнения нет. Есть предвкушение чего-то такого важного и интересного», — сказал Разин.

Также специалист отметил, что будет требовать от команды игровой дисциплины на самом высоком уровне, в то же время Разин хочет, чтобы хоккеисты получали удовольствие от игры. Первый матч под руководством нового тренера СКА проведет 20 октября против «Автомобилиста».

Ранее сообщалось, сколько Разин будет получать в СКА по двухлетнему контракту с клубом.

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