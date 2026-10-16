Стало известно, что два игрока «Зенита» пропустят матч с «Ахматом» из-за травм
Игроки «Зенита» Вендел и Дивеев пропустят матч 11-го тура РПЛ с «Ахматом»
Фото: [ФК «Зенит»]
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
По его словам, встречу пропустит полузащитник Вендел. Бразилец уже работает в общей группе, на днях он пройдет очередное обследование, которое определит точную дату возвращения футболиста в строй.
Также «Зениту» не сможет помочь защитник Игорь Дивеев, который получил повреждение в игре сборной России.
«Дивеев работает индивидуально. Надеюсь, к следующему матчу будет готовиться», — сказал Семак.
Матч «Зенит» — «Ахмат» пройдет 18 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «Зенит» после 10 туров занимает третье место в РПЛ с 21 очком, «Ахмат» располагается на 11-й позиции с 11 баллами.
Ранее полузащитник «Локомотива» Александр Коваленко высказался о шансах команды в матче с «Краснодаром».