Стало известно, что два игрока «Зенита» пропустят матч с «Ахматом» из-за травм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

По его словам, встречу пропустит полузащитник Вендел. Бразилец уже работает в общей группе, на днях он пройдет очередное обследование, которое определит точную дату возвращения футболиста в строй.

Также «Зениту» не сможет помочь защитник Игорь Дивеев, который получил повреждение в игре сборной России.

«Дивеев работает индивидуально. Надеюсь, к следующему матчу будет готовиться», — сказал Семак.

Матч «Зенит» — «Ахмат» пройдет 18 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «Зенит» после 10 туров занимает третье место в РПЛ с 21 очком, «Ахмат» располагается на 11-й позиции с 11 баллами.

Ранее полузащитник «Локомотива» Александр Коваленко высказался о шансах команды в матче с «Краснодаром».