Трусова взорвала эфир: во время ее выступления число зрителей трансляции выросло втрое

Во время трансляции турнира фигуристов «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате пик пользовательского интереса пришелся на выступление серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александры Игнатовой (Трусовой).

До ее выступления за соревнованиями наблюдали онлайн около 4 тыс. человек, а к началу выступления Трусовой число пользователей взлетело до 13 тыс. Россиянка выступала в третьей разминке, впереди была еще четвертая, но большинство зрителей смотреть ее не стали, и цифры упали почти до прежнего уровня.

Трусова чисто откатала свою короткую программу и захватила лидерство на турнире (77,39 балла), это лишь на 0,3 балла меньше ее личного рекорда, установленного пять лет назад. Второе место занимает кореянка Ким Ю Чжэ (75,99) и Софью Самоделкину из Казахстана (69,45).

В соревнованиях мужчин после короткой программы лидирует Владислав Дикиджи, установивший личный рекорд.