Вдова Хворостовского показала 23-летнего сына в день его рождения

Молодому человеку исполнилось 23 года. В честь этого события Флоранс опубликовала в социальных сетях черно-белое фото, на котором молодой человек позирует на террасе в расстегнутой белой рубашке. Поклонники сразу отметили, что его аккуратные черные усы напоминают культового голливудского актера Кларка Гейбла.

Фото: [ соцсети ]

«С днем рождения, мой самый красивый мальчик на планете. Я тебя очень люблю», — написала Флоренс.

Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, как вырос Максим. Многие подчеркнули, что он очень похож на своего знаменитого отца.

Напомним, что у Хворостовского, который умер в 2017-м году после двух лет борьбы с опухолью головного мозга, осталось пятеро детей. От первого брака со Светланой Роговой, с которой он сыграл свадьбу в 1989 году, у певца родились близнецы Александра и Даниил. Также супруги удочерили дочь Марию. В 1999 году пара рассталась, а Светлана умерла в 2015 году.

Во втором браке с Флоранс Илли-Хворостовской у певца родились двое детей — Максим и Нина. Флоранс была с Дмитрием до конца его жизни.

Ранее стало известно о смерти матери Дмитрия Хворостовского.