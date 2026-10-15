Звезда «Большого неба» Бондаренко впервые после родов жены вышел в свет

Super: 41-летний Стас Бондаренко вышел в свет после недавних родов жены Аурики

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

41-летний российский актер, сыгравший в сериале «Большое небо», Станислав Бондаренко и его жена Аурика впервые появились на публике после рождения дочери, сообщает Super.

Радостное событие произошло недавно, и пара решила выйти в свет на гала-ужине премии «Виктория-2027». Для Станислава это уже четвертый опыт отцовства, но, по его признанию, он плакал от счастья каждые полчаса после появления малышки на свет.

40-летняя Аурика тоже поделилась переживаниями. Она рассказала, что после родов набрала 7 кг. Но она не унывает и поддерживает использование достижений науки и медицины для ухода за собой.

«Если бы не химия, мы уже, наверное, как вид вымерли. Нужно просто понимать, кому можно, а кому нельзя. Какие-то дозировки учитывать, с врачом консультироваться, следить за собой, не перебарщивать», — сказала она.

На мероприятии пара выглядела счастливой. Станислав и Аурика общались с гостями и фотографировались. Поклонники отметили, что супруги светятся от радости.

Ранее фигуристка Александра Трусова рассказала о восстановлении прыжков после рождения ребенка.

Актуально

Читайте также

Лолита ответила на хейт, сравнив себя с 68-летней Мадонной

Лолита ответила на хейт, сравнив себя с 68-летней Мадонной

«Самый любимый, самый красивый»: молодая жена Бероева трогательно поздравила его с днем рождения

«Самый любимый, самый красивый»: молодая жена Бероева трогательно поздравила его с днем рождения

Бланко пожаловался на Гомес и нарвался на хейт

Бланко пожаловался на Гомес и нарвался на хейт

Настя Ивлеева выбрала Карелию для осеннего отдыха с мужем

Настя Ивлеева выбрала Карелию для осеннего отдыха с мужем

«Он не был вспыльчивым»: героиня «голого» снимка с Самойловой и Джиганом раскрыла всю правду об их отношениях

«Он не был вспыльчивым»: героиня «голого» снимка с Самойловой и Джиганом раскрыла всю правду об их отношениях

«Бросила без поддержки»: стилист Успенской сделал заявление о певице после отмены концерта в российском городе

«Бросила без поддержки»: стилист Успенской сделал заявление о певице после отмены концерта в российском городе

Звезда сериала «Чудо» Ида Галич показала, как выглядит ее живот после вторых родов

Звезда сериала «Чудо» Ида Галич показала, как выглядит ее живот после вторых родов

Умерла Индра Брике, сыгравшая с Юлией Пересильд в военной драме «Холодное танго»

Умерла Индра Брике, сыгравшая с Юлией Пересильд в военной драме «Холодное танго»

Экс-солистка SEREBRO Кищук снялась в провокационном образе

Экс-солистка SEREBRO Кищук снялась в провокационном образе

Откровения брата принцессы Дианы нанесли последний удар по отношениям Карла III и Камиллы

Откровения брата принцессы Дианы нанесли последний удар по отношениям Карла III и Камиллы

«Поехала чуток кукухой»: сестра Бузовой высказалась о воспитании дочери

«Поехала чуток кукухой»: сестра Бузовой высказалась о воспитании дочери

Дочь Дмитрия Маликова подогрела слухи о новом романе

Дочь Дмитрия Маликова подогрела слухи о новом романе

Добавьте mosregtoday.ru в избранное