Звезда «Большого неба» Бондаренко впервые после родов жены вышел в свет

41-летний российский актер, сыгравший в сериале «Большое небо», Станислав Бондаренко и его жена Аурика впервые появились на публике после рождения дочери, сообщает Super.

Радостное событие произошло недавно, и пара решила выйти в свет на гала-ужине премии «Виктория-2027». Для Станислава это уже четвертый опыт отцовства, но, по его признанию, он плакал от счастья каждые полчаса после появления малышки на свет.

40-летняя Аурика тоже поделилась переживаниями. Она рассказала, что после родов набрала 7 кг. Но она не унывает и поддерживает использование достижений науки и медицины для ухода за собой.

«Если бы не химия, мы уже, наверное, как вид вымерли. Нужно просто понимать, кому можно, а кому нельзя. Какие-то дозировки учитывать, с врачом консультироваться, следить за собой, не перебарщивать», — сказала она.

На мероприятии пара выглядела счастливой. Станислав и Аурика общались с гостями и фотографировались. Поклонники отметили, что супруги светятся от радости.

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