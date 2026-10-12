«Факел» отправил в отставку главного тренера: команда идет на последнем месте в РПЛ

Воронежский «Факел» отправил в отставку главного тренера Олега Василенко после поражения от «Локомотива» в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:5.

Василенко дважды в своей карьере выводил «Факел» в высший дивизион, но в этом сезоне дела у воронежцев складывались тяжело. Команда не сумела одержать ни одной победы в 10 турах и с тремя очками идет на последнем месте в РПЛ.

Вместе с Василенко также покинули клуб тренеры Сергей Омельянчук, Константин Синеоков и Игорь Лебеденко. Отставка Василенко стала третьей с начала сезона в РПЛ. Ранее тренерский штаб поменяли «Родина» и «Ростов».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен 40-летний Алексей Ребко. В 11-м туре «Факел» сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги 10-тура РПЛ, по итогам которого в чемпионате сменился лидер.