Комментатор Елагин раскритиковал курс, выбранный сборной России

Комментатор Елагин: «Карпин не выдержал избранного поначалу курса»

Культура и спорт

Фото: [РФС]

Известный тележурналист Александр Елагин в интервью порталу Rusfootball.info высказал свою точку зрения на развитие национальной сборной России по футболу.

Накануне россияне обыграли в товарищеском матче Иран (2:0). Однако комментатор считает, что по неофициальным играм бессмысленно оценивать команду.

«Период дисквалификации нужно было использовать несколько иначе — делать ставку исключительно на молодых футболистов. Карпин пытался пойти этим путем, но выслушал столько упреков, что не выдержал избранного поначалу курса», — сказал Елагин.

Также собеседник издания отметил, что в настоящее время команды Ирана и Нигерии являются для российской сборной топ-соперниками.

Ранее Валерий Карпин оценил игру полузащитника Александра Головина, который сделал дубль в матче с Ираном.

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