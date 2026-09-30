Комментатор Елагин раскритиковал курс, выбранный сборной России

Известный тележурналист Александр Елагин в интервью порталу Rusfootball.info высказал свою точку зрения на развитие национальной сборной России по футболу.

Накануне россияне обыграли в товарищеском матче Иран (2:0). Однако комментатор считает, что по неофициальным играм бессмысленно оценивать команду.

«Период дисквалификации нужно было использовать несколько иначе — делать ставку исключительно на молодых футболистов. Карпин пытался пойти этим путем, но выслушал столько упреков, что не выдержал избранного поначалу курса», — сказал Елагин.

Также собеседник издания отметил, что в настоящее время команды Ирана и Нигерии являются для российской сборной топ-соперниками.

Ранее Валерий Карпин оценил игру полузащитника Александра Головина, который сделал дубль в матче с Ираном.