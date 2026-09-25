Сыгравшего в «Бумере» актера Коновалова оштрафовали на ₽10 тысяч за драку

Участников конфликта в московском фитнес-клубе, среди которых был актер Максим Коновалов, сыгравший в «Бумере», оштрафовали на ₽10 тысяч. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции столицы.

23 сентября мировой судья района Бибирево признал артиста и еще одного россиянина виновными в административном правонарушении.

По информации СМИ, Коновалов, сыгравший в фильме персонажа Леху «Киллу», оказался причастен к словесному конфликту в спортивном клубе. Взаимные обвинения переросли в драку: один из мужчин толкнул другого в грудь, а второй в ответ ударил первого по голове, из-за чего тот упал и ударился коленом. Максимов отрицал факт нанесения ударов.

Ранее сообщалось, что рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко Вейнштейн) устроил стрельбу в собственном доме и держал персонал в заложниках.