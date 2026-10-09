Рената Литвинова устроила фотосессию с меланхоличным настроением

Womanhit: Литвинова вернулась к фирменной прическе после эксперимента с имиджем

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

59-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова устроила фотосессию с меланхоличным настроением, сообщает Womanhit. Артистка показала несколько стильных осенних образов и получила восторженные комментарии от фанатов.

На некоторых фото Литвинова была в элегантном пальто, на других — в короткой кожаной куртке с пышными рукавами и воротником, также на ней были солнцезащитные очки. Литвинова собрала волосы назад — она вернулась к своей фирменной прическе после эксперимента с имиджем. Яркого макияжа и коронной красной помады на актрисе не было.

«Осеннее», — написала она под фото.

Литвинова постоянно живет в Париже. Она переехала туда весной 2022 года и обосновалась в собственной двухуровневой квартире площадью около 100 кв. м в районе бульвара Капуцинок (недалеко от Триумфальной арки), которую приобрела еще в 2015 году.

Время от времени режиссер тайно прилетает в Москву. Последний раз ее замечали в столице в феврале 2026 года, когда она приезжала навестить свою 88-летнюю маму.

Ранее Ренату Литвинову едва узнали на новых фотографиях из Парижа.

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