Российские юниоры доминируют на турнире «Мемориал Дениса Тена»

Российские юниоры лидируют после короткой программы на челленджере по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена», который проходит в Алма-Ате.

Арсений Федотов, который летом перешел от Этери Тутберидзе в группу Алексея Мишина, чисто выполнил короткую программу и набрал 91,38 балла.

Второе место занимает Александр Чмиль (74,01), на третьей позиции располагается Глеб Ковтун (73,18).

За оценку в 70 баллов, кроме россиян, выбрался только один юный фигурист — Артур Смагулов из Казахстана (71,75).

8 октября на турнире в Алма-Ате позже выступят с короткой программой мужчины и женщины. Россия представлена в этих видах в максимальном составе Александра Трусова (Игнатова), Дина Хуснутдинова, Мария Захарова, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин.

Ранее сообщалось, кто составит конкуренцию россиянкам на «Мемориале Дениса Тена».