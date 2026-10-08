Российские юниоры доминируют на турнире «Мемориал Дениса Тена»

Российские юниоры заняли весь пьедестал после короткой программы в Алма-Ате

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Российские юниоры лидируют после короткой программы на челленджере по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена», который проходит в Алма-Ате.

Арсений Федотов, который летом перешел от Этери Тутберидзе в группу Алексея Мишина, чисто выполнил короткую программу и набрал 91,38 балла.

Второе место занимает Александр Чмиль (74,01), на третьей позиции располагается Глеб Ковтун (73,18).

За оценку в 70 баллов, кроме россиян, выбрался только один юный фигурист — Артур Смагулов из Казахстана (71,75).

8 октября на турнире в Алма-Ате позже выступят с короткой программой мужчины и женщины. Россия представлена в этих видах в максимальном составе Александра Трусова (Игнатова), Дина Хуснутдинова, Мария Захарова, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин.

Ранее сообщалось, кто составит конкуренцию россиянкам на «Мемориале Дениса Тена».

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