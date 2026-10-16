Переводчик «Спартака» рассказал об айлурофобии у форварда Николсона

Переводчик «Спартака» Владимир Иринчеев рассказал в интервью «Спортсу» о необычной фобии у экс-нападающего красно-белых Шамара Николсона.

Габаритный ямайский нападающий, как выяснилось, страдает айлурофобией (боязнью кошек). Особенно непросто ему приходилось на сборах в Турции, куда часто ездит «Спартак».

«Там кошки просто повсюду. Могут спокойно забежать в любое место, в том числе в ресторан отеля. Так вот Шамар не заходил туда, где были кошки», — рассказал Иринчеев.

Шамар Николсон выступал за «Спартак» с 2022 по 2025 год. В общей сложности он провел за красно-белых 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и сделал шесть ассистов. В настоящее время 29-летний форвард играет за мексиканскую «Тихуану».

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Александр Соболев загубил больше всех голевых моментов в РПЛ.